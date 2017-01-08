Yalova Beyaza Büründü

YALOVA/DHA YALOVA?'a etkili olan kar yağışı pazar günü de aralıklara sürdü. Yalova'nın yüksek kesimlerini ve köyleri etkileyen kar yağışı merkezde de etkili oldu. Her yer beyaza bürünürken vatandaşlar da karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da parktaki kuşlara yem verdi. Yalova Belediyesi ekipleri kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterirken bu bölgede Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri karayolunun trafiği açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu ve tuzlama araçları ile çalışmalar devam ediyor. Öte yandan yetkililer Yalova-Bursa karayolunu kullanacak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısı yaptı. Yalova'nın yüksek kesimlerindeki köylerin kapanan yolları da İl Özel İdare ekipleri tarafından açıldı.