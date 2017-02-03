Yalova Belediye Başkanı Salman: Depremden Ders Almadık

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, binlerce insanın ölümüne ve büyük maddi hasara yolaçan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen Yalova'nın gerekli dersi çıkarmadığını söyledi.



Resmi rakamlara göre Marmara Depremi'nde, 2 bin 504 kişinin öldüğü, 4 bin 505 kişinin yaralandığı ve 33 bin 708 binanın hasar gördüğü Yalova'nın Belediye Başkanı Vefa Salman, "Ne yazık ki depreme hazır değiliz" dedi. Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, depremselliği göz önünde bulundurarak Yalova'da belediye mücavir alanları içerisinde 4 kattan fazlasına izin vermediğini söyledi. Bu nedenle 'yatay mimariden' yana olduğunu açıklayan Vefa Salman, "17 Ağustos 1999 depremi bize, 'depremin değil binaların öldürdüğünü' öğretti. Ben 2004-2009 yıllarında meclis üyesiyken burada konuşma yapmıştım. Açıklamamda, 'yerel yöneticilerin de bunun içerisinde mimar, mühendis, müteahhit kadar suçludur' demiştim. Ben şimdi o pozisyondayım. Ki o zaman da yerel yöneticiydim. Ama ne dedim? Ben, 'belediye başkanı olduğum sürece 4 katın üstünü belediye meclisine dahi getirmem' dedim. Bana üniversiteden profesör hocalar da geldi ve 4 katın üstünde yapılaşmanın olabileceğini belirttiler. Olabilir. Deprem profesörleri de depremin tekrar geleceğini söylüyor. Ben bunları bilirken ve o dönemi de yaşamışken, hal böyleyken ben nasıl çok katlı binaya evet derim. Ben zaten Yalova'nın beton yığını olmasını istemiyorum" dedi.



Depremden toplum olarak gerekli dersin çıkartılmadığını söyleyen Salman, "Yalova'ya insan gelsin, hareketlilik olsun bir kat daha verelim dersek bence Yalova'ya en büyük ihaneti yapmış oluruz. Allah'tan tüm olumsuzluklara rağmen deprem 1999'da olmuş. ya 2005'te-2007'de olsaydı. Sadece Hacımehmet Ovası'nda 5 bin kişi ölürdü. Almış başını gidiyordu. Sektör doymak bilmiyordu. 6-7 kat diye giderdi. İnşaat sektörü hızla zaten gidiyordu. 2009'da olduğunu düşünebiliyor musunuz? Biz dersi çıkarmıyoruz hala. Çok çabuk unutuyoruz. Yazıktır günahtır. İnşaat sektörüyle ilgili birçok tedbir alınmıştı ama şimdi yine birçoğu pasifize edildi. Türkiye'de ilk defa beton kalitesi yükseltildi, perde beton şartı getirildi, yatay düşey taşıyıcının sayısı artırıldı, yapı denetim firmaları kuruldu. Ama ben her zaman söylüyorum; Ben belediye başkanı olduğum sürece 4 katın üstüne asla çıkmam. Meclise gelse bile bu meclisten geçmeyecek. Herkes bu konuda sağduyulu" diye konuştu.



Yalova'nın mevcut durumu korumasının bile büyük avantaj olduğunu söyleyen Salman, yeni imar alanları konusunda Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine dikkat çekti. Salman, "Yalova'nın en büyük şansı 3 büyük kentin arasındaki coğrafi güzellikleri. Biz mevcut durumu koruyalım bize yeter zaten. Hep söylüyorum; Çiftlikköy ve Altınova'ya aman dikkat. İmar verilsin tabi ama dubleks tipi, bahçeli evler için imar verilsin. Kent beton yığını olmasın" dedi.



Yalova'nın olası 7 ve üzerindeki şiddette bir depreme hazır olmadığını belirten Belediye Başkanı Salman, "Büyük depremden Yalova etkilenir mi? Bu teknik bir konu. Yalova'da olası depremde toplanma alanlarımız yok. O konuda büyük sıkıntı var. O konuda çalışma yapmamız lazım. Depreme hazır mıyız? Ne yazık ki depreme hazır değiliz. Gerçeği söylemek gerekirse aktif bir çalışma yapıldığını da ben hiç görmedim. Valilik düzeyinde de AFAD düzeyinde de bir çalışma yapıldığını görmedim. Toplanma alanlarını gündemimize almamız lazım" dedi.



- Yalova