- Yalova, Avrupa'nın önemli kulüplerini ağırlıyor



YALOVA - Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen Willi Brinkmann kupası start aldı. Organizasyonda Türkiye'yi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü temsil ederken ediyor.

Turnuvanın açılışında ise A Grubu'nda yer alan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), 90. Yıl Spor Salonunda Rus rakibi Baskı Neva Star'ı 15 sayı farkla 69-54 yenmeyi başardı. Grubun diğer maçında Atatürk Spor Salonu'nda İspanyol Fundacion Grupo Norte takım İsrail ekibi Beit-Halochem Haifa 71-58 yenmeyi başardı.

Turnuvanın ikinci maçında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bugün İspanyol Fundacion Grupo Norte ile 18.00'da karşılaşacak. Aynı saatte ise BasKI Neva Star ile Beit-Halochem Haifa takımları karşı karşıya gelecek.

"Kürsüye çıkmak istiyoruz"

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü antrenörü Murat Saltan, "Bizim için önemli bir maçtı. Çünkü bu tür turnuvalarda ilk maçı kazanmak önemlidir. Galibiyetle başladığınız zaman turnuvaya biraz daha rahat devam ediyoruz. Bu yüzden maçı çok önemsedik. İyi de hazırlık dönemi geçirdik. 1'de 1 yaptık. ikinci maçımızı İspanyol ekibiyle oynayacağız. Hedefimiz gruptan birinci olarak çıkmak. Kendi evimizde yaptığımız organizasyonda en azından kürsüye çıkıp madalya almak istiyoruz" dedi.