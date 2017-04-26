Yalnızlıktan Sürekli Şikayet Eden Bengü Sonunda Aradığı Aşkı Buldu

Ünlü şarkıcı Bengü uzun süredir yalnızdı. Sonunda aradığı aşkı buldu. Bir dönem Süreyya Yalçın'la birlikte olan armatör Selim Selimoğlu'yla aşkını Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"ÇOK BEKLEDİM SENİ SEVGİLİM"

Şarkıcı karenin altına, "Çok bekledim seni sevgilim. Yalnızlığın dibine vurdum hatta. aşka küstüğüm zamanlar bile oldu, aşk şarkıları söylerken... Çok sev sevgilim, ölene kadar" notunu yazdı.

İşte Bengü'nün o paylaşımı:

