Yalnız Yaşayan Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Çan İlçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.



Cumhuriyet Mahallesi'nde yanlız yaşayan Recep Kaplan (50) komşusu tarafından evde ölü olarak bulundu. Durumun 155 ve 112 haber merkezine ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaplan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi - ÇANAKKALE