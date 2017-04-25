Yalnız Pumaya Arkadaş Geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkına, takas yöntemiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinden 3 lama, 1 zebra, 1 puma ve papağan türleri kazandırıldı.



650 dönüm üzerine kurulu alanda 130 hayvan türü ve bin 300 hayvan sayısıyla Türkiye'nin en önemli hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, bünyesindeki yabani hayvanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Doğa Parkı son olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinden, 1'i erkek 3 lama, 1 erkek puma, 1 erkek zebra ve çeşitli papağan türlerini bünyesine alırken, karşılığında ise Kayseri'ye geyik türleri, sırtlan, dağ keçisi, sülün türlerinden çeşitli hayvanlar gönderdi. Yeni yuvalarına yerleşen lama ve zebra sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.



Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Dr. Aygül Arsun, hayvanat bahçelerinin yabani hayvan bulmakta zaman zaman zorluk yaşadığını belirterek, bunu sorunu ülke içindeki hayvanat bahçelerinden takas yöntemi ile giderdiklerini kaydetti.



"Hayvanlarımız yeni yuvalarına yerleşti"



Gerekli yazışmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinden zebra, lama, puma, papağan türlerini aldıklarını aktaran Arsun, "Bunun yerine biz de Kayseri'ye geyik türleri ve sırtlan gönderdik. Güzel bir takas soldu. Yeni gelen hayvanlarımız sorunsuz yeni yuvalarına yerleşti. Üremeye devam edecekler. Zebra ve puma, buraya çok iyi uyum sağlayacak. Lamalara ise serin bir ortam sağladık. Zor bir iklim olmasına rağmen biz Antalya'da daha önce 3 lamayı yaşatmayı başarmıştık" dedi.



Arsun, getirdikleri erkek pumanın yanına bir de dişi temin ederek, Antalya'da üremelerini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.



"Uysal misafirler"



Kayseri'den gelen hayvanların çok uysal olduğunu dile getiren Arsun, "Zebra ve lamalar kendilerini sevdiriyor. Bu da ziyaretçilerimiz için büyük avantaj. Çocuklarımız dokunup sevebilecek" diye konuştu. - ANTALYA