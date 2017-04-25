Yalnız Puma'ya Arkadaş Geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na, takas yöntemiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nden 3 lama,1 zebra,1 puma ve papağan türleri kazandırıldı.



650 dönüm üzerine kurulu 130 hayvan türünde, 1300 hayvan sayısıyla Türkiye'nin en önemli hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, bünyesine yeni yabani hayvanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Doğa Parkı son olarak,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nden, 1'i erkek 3 lama, 1 erkek puma, 1 erkek zebra ve çeşitli papağan türlerini bünyesine alırken, karşılığında ise Kayseri'ye geyik türleri, sırtlan, dağ keçisi, sülün türlerinden çeşitli hayvanlar gönderdi. Yeni yuvalarına yerleşen lama ve zebra sıcak tavırlarıyla dikkat çekti.



Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Dr. Aygül Arsun, hayvanat bahçelerinin yabani hayvan bulmada zaman zaman zorluk yaşadığını belirterek, bunu sorunu ülke içindeki hayvanat bahçelerinden takas yöntemi ile giderdiklerini kaydetti.



"Lama, zebra ve puma"



Gerekli yazışmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi,Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nden zebra, lama, puma, papağan türlerini aldıklarını aktaran Arsun, "Bunun yerine bizde Kayseri'ye geyik türleri ve sırtlan gönderdik. Güzel bir taka soldu. Yeni gelen hayvanlarımız sorunsuz yeni yuvalarına yerleşti. Üremeye devam edecekler. Zebra ve puma, buraya çok iyi uyum sağlayacak. Lamalara ise serin bir ortam sağladık.Zor bir iklim olmasına rağmen biz Antalya'da daha önce 3 lamayı yaşatmayı başarmıştık"dedi.



Arsun, getirdikleri erkek pumanın yanına bir de dişi temin ederek, Antalya'da üremelerini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.



"Uysal misafiler"



Kayseri'den gelen hayvanların çok uysal olduğunu dile getiren Arsun,"Zebra ve lamalar kendilerini sevdiriyor. Buda ziyaretçilerimiz için büyük avantaj. Çocuklarımız dokunup sevebilecek"diye konuştu.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>