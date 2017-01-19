Yale Üniversitesin'de Türkiye'yi Temsil Eden Gkv'li

Dünyanın en iyi ve en prestijli "uluslararası genç liderlik" programı olan Yale Üniversitesi "Yale Young Global Scholars" programına Türkiye den kabul alan tek öğrenci olan Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Oya Suran programı başarıyla tamamlayıp diplomasını alarak yurda döndü.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin ulusal ve uluslararası başarılarına her gün bir yenisi eklenirken GKV Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Oya Suran Amerika Birleşik Devletlerinin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesinin düzenlediği "Uluslararası genç liderlik" programı olan "Yale Young Global Scholars" programında ki iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Türkiye'den sadece GKV'li Oya Suran'ın kazandığı programa 102 ülkeden öğrenci katılımı gerçekleşti. Programı başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin gururu haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi



Türkiye'yi temsil etmek en büyük onurdur



Oya Suran bu programın zorlu ama birçok konuda yeni deneyimler kazandırdığını ifade ederek "Yale Üniversitesinde bu programa kabul edildikten sonra gerekli işlemleri yaparak gittim. Program süresince bütün gün gün konferanslara ve tartışmalara katıldım. Program süresince Harvard ve Yale Üniversitesi hocalarının seminer ve derslerine de katıldım. Dünyadan 250 kişinin katıldığı bu programda son derece donanımlı ve bana farklı bakış açıları veren pek çok kişiyle tanıştım. Yale Üniversitesinde edindiğim tüm görüş ve bilgilerin yanı sıra, limitli bir zamanda elimden gelenin en iyisini yapmayı, 25 dakikada 400 kelimelik bir makaleyi yazıp teslim edebilmeyi öğrendim. Programın bitiminde Capstone sunumunu herkesin önünde yapmanın bana kattığı özgüven benim için en değerlisi oldu. Elbette bu başarımda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından aldığım nitelikli eğitimin ve öğretmenlerimin önemi büyük. Beni sürekli destekleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un şahsında bütün GKV ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Suran dünyanın en prestijli üniversitelerinde benzeri programları takip ettiğini ve katıldığını da ifade ederek önümüzdeki süreçte de bu tür programlara katılmaya devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP