Yalçınkaya ve Coşkun'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörlüğü görevine atanan Nuri Güncan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Şube Müdürü olarak görevine başlayan Nuri Güncan'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı hizmet binasında gerçekleşen görüşmede Saruhanlı MASKİ Sorumlusu Serdar Özgedik de yer aldı. Aytaç ve Coşkun, yeni görevi dolayısıyla Koordinatör Nuri Güncan'a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



"Amacımız Büyükşehir Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmek"



Genel Müdür Coşkun ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Nuri Güncan Bey'in Büyükşehir Belediye'mizin Saruhanlı hizmet birimindeki görevini tebrik etmek maksadıyla kendisini ziyaret ettik. Yeni görevinin hem şahsı, hem de ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 17 ilçemizde en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de her daim işbirliği içerisinde, el ele çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA