Yalçın'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya Ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Masum olduğu bilinen personelin mağduriyetinin giderilmesi FETÖ ile mücadele kadar önemli. Bu doğrultuda hem bakanlıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmaların mağduriyete yol açmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi gerekiyor" dedi.



İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, FETÖ ile mücadele kapsamında kamudan bugüne kadar 37 bin 677 personelin görevden uzaklaştırıldığını, 19 bin 345 personel hakkında ise göreve iade işlemi yapıldığını, özellikle görevden uzaklaştırılan personel hakkında yürütülen soruşturmaların uzunluğunun kamuda iş ve işlerin aksamasına yol açtığını söyledi.



Yalçın: "Mağduriyete fırsat verilmemeli"



Süreçte mağduriyetlere fırsat verilmemesi gerektiğini dile getiren Yalçın, "Masum olduğu herkesçe bilinen personelin mağduriyetlerinin giderilmesi FETÖ ile mücadele kadar önemlidir. Bu doğrultuda hem bakanlıklar hem de valilikler tarafından yürütülen soruşturmalarda ortak kriterlere dayalı uygulama birliğinin sağlanması, bir kişi dahi olsa mağduriyete yol açılmayacak şekilde titizlikle uygulanması konusunda gayret gösterilmesi gerekiyor" diye konuştu.



"Belirsizlik hali giderilmeli"



"Valilikler tarafından görevinden uzaklaştırılan personelin arasında masumların olduğu yönünde çok fazla olmamakla birlikte bilgi ve talepler geliyor" diyen Yalçın, "Bu noktanın incelenmesi ve hızla sonuçlandırılması gerekiyor. Çorum'da bu nedenle yaşanan acı olaya benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gereken yapılmalı. Bur çerçevede son KHK ile kurulan ve Memur-Sen'in de önerilerinden olan OHAL Uygulamaları İnceleme Komisyonu'nu önemli buluyoruz. Fakat valilikler bu komisyona başvuruların kabulünden önce kendileri tarafından görevden uzaklaştırılan personele yönelik, hızlı bir inceleme ve değerlendirmeyi yeniden yapmalı. FETÖ ile bağlantısı bulunmayanları da ivedi bir şekilde görevlerine iade etmelidir. Bu gerçekleştiğinde FETÖ'nün kamudan tasfiyesine ilişkin süreçte 0 hatalı bir sonuca doğru ilerleriz" ifadelerini kullandı.



Soylu: "FETÖ ile mücadele konusunda kararlıyız"



Bakan Soylu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Memur-Sen'in dikkat çektiği konuların önemli olduğunu belirten Soylu, "FETÖ ile mücadele konusunda kararlıyız. Bu konuda Memur-Sen'in değerlendirmelerini önemsiyoruz" diye konuştu.



Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da hazır bulundu. - ANKARA