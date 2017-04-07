Yalçın Akdoğan İzmit'e Geliyor

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başbakan eski yardımcısı Doç. Dr. Yalçın Akdoğan İzmit'te söyleşiye katılacak.



AK Parti Ankara Milletvekili ve Başbakan eski yardımcısı Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, İzmit Belediyesi ile TÜGVA ve Yeni Nesil Gençlik Vakfı öncülüğünde yapılacak olan söyleşide, 'Siyasi Liderlik ve Erdoğan' isimli kitabını imzalayacak. Söyleşinin 8 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de Orhan Mahallesi'nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceği bildirildi. - KOCAELİ