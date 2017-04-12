Yalçın Abi Ekibine Silahlı Saldırı

25 yaşındaki üniversiteli Arzu'nun şüpheli ölümünü araştırmak üzere İzmir Bornova'ya giden ekibimiz, otelin o dönem işletmecisi olan Muammer Kaftan'ın mahallesine gitti. İşletmecinin FETÖ'den 4 aydır hapiste olduğu bilgisine ulaşan ekibimize, sokak ortasında uyarı ateşi açıldı.

Muammer Kaftan' ın iş yerinin olduğu yerde herkes sessizliğe gömüldü. İşletme sahibi olduğu kuruyemişçide çalışan iki kadın ekibimizin sorularını yanıtsız bırakarak çekim yapmalarına engel oldu.

Yalçın Abi ekibi üniversiteli Arzu Çubukçu' nun Çeşme'de lüks bir oteldeki şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyordu. Arzu Çubukçu tatil için gittiği Çeşme'deki lüks otelin havuzunda tatilin ilk günü ölü olarak bulunmuştu.

Bornova'da Yalçın Abi ekibine yapılan bu silahlı saldırının tehdit mi yoksa bir uyarı mı olduğu önümüzdeki günlerde aydınlanacak.