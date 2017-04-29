Yalanın Ardındaki
Yalanın Ardındaki oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Yalanın Ardındaki oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Karısını öldürmekle suçlanan bir psikiyatristle, kendini bu cinayeti çözmeye adamış bir dedektif arasında geçen kedi fare oyunu. Dengelerin her an değiştiği, psikolojik gerilimin iki kişi arasında git gelli bir şekilde yükseldiği bir oyun. Bilinen yalanların saklandığı, inkar edilen gerçeklerin su yüzüne çıktığı ve iki kişinin yüzleştiği sessiz bir satranç oyunu…
Yazan: Nick Rongjun Yu
Çeviren-Yöneten: Zeynep Nutku
Sahne Tasarımı: Cenk Oral
Reji Asistanı: Buse Demirel
Işık-Kumanda: Mustafa Özer
Oyuncular: Burak Çimen- Erk Bilgiç
Yapım Sorumlusu: Melike Çerçioğlu Bilgiç
Teknik: Vahap Polat
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Tiyatrohane
Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitler Caddesi No: 48 Kat: 1 Daire 1
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Yalanın Ardındaki
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır