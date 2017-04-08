Yalanın Ardındaki

Yalanın Ardındaki oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yalanın Ardındaki

Yalanın Ardındaki oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Karısını öldürmekle suçlanan bir psikiyatristle, kendini bu cinayeti çözmeye adamış bir dedektif arasında geçen kedi fare oyunu. Dengelerin her an değiştiği, psikolojik gerilimin iki kişi arasında git gelli bir şekilde yükseldiği bir oyun. Bilinen yalanların saklandığı, inkar edilen gerçeklerin su yüzüne çıktığı ve iki kişinin yüzleştiği sessiz bir satranç oyunu…

Yazan: Nick Rongjun Yu

Çeviren-Yöneten: Zeynep Nutku

Sahne Tasarımı: Cenk Oral

Reji Asistanı: Buse Demirel

Işık-Kumanda: Mustafa Özer

Oyuncular: Burak Çimen- Erk Bilgiç

Yapım Sorumlusu:  Melike Çerçioğlu Bilgiç

Teknik: Vahap Polat

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Tiyatrohane

Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitler Caddesi No: 48 Kat: 1 Daire 1

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Yalanın Ardındaki

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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