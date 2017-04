Yalanın Ardındaki oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Karısını öldürmekle suçlanan bir psikiyatristle, kendini bu cinayeti çözmeye adamış bir dedektif arasında geçen kedi fare oyunu. Dengelerin her an değiştiği, psikolojik gerilimin iki kişi arasında git gelli bir şekilde yükseldiği bir oyun. Bilinen yalanların saklandığı, inkar edilen gerçeklerin su yüzüne çıktığı ve iki kişinin yüzleştiği sessiz bir satranç oyunu…



Yazan: Nick Rongjun Yu



Çeviren-Yöneten: Zeynep Nutku



Sahne Tasarımı: Cenk Oral



Reji Asistanı: Buse Demirel



Işık-Kumanda: Mustafa Özer



Oyuncular: Burak Çimen- Erk Bilgiç



Yapım Sorumlusu: Melike Çerçioğlu Bilgiç



Teknik: Vahap Polat



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Tiyatrohane



Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitler Caddesi No: 48 Kat: 1 Daire 1



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yalanın Ardındaki



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır