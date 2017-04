Yalanı da Bitmiyor Mübareğin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayır için çalışanlar 18 madde üzerinden gitmiyorlar da yalan söyleyerek kampanya yapıyorlar. Ben utanmaya başladım. Kılıçdaroğlu'nu, görünce dinleyince vallahi utanıyorum. Bir genel başkan, bir siyaseti bu kadar yalan söyler mi? Dua ediyorum yalanı bitsin belki doğruyu söyler diye. Yalanında bitmiyor mübareğin bitmiyor" dedi. Memleketi Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni(AESOB) ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından karşılanan Çavuşoğlu, daha sonra toplantı salonunda esnaflara hitap etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, her zaman esnafı can kulağıyla dinlediklerini ifade ederek, nutuk atıp gitmediklerini söyledi.



Esnafa yapılan desteklerin devrim gibi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "KOBİ'lerin son derece dinamik olması ve devletin bu anlayışla esnafın yanında olmasıdır. Birçok borcun taksiti, vergi taksiti, tevellüd faizlerin silinmesi gibi bunların hepsi çok önemli desteklerdir. Vergilerini düzenli ödeyenlere yüzde 5'ine indirim uyguluyoruz. Taksi, minibüs ve servislerde ÖTV'nin kaldırılması. Buralarda hem esnaf hem de bu araçları kullanan vatandaşlarımız rahat ediyor. Esnafımızı güçlü ve dinamik tutmaya devam edeceğiz. Tüm kooperatiflerimiz kendilerine aktarılan paraları bitiriyor" diye konuştu.



"HANİ MUHTARLIK KAPANIYORDU"



Muhtarların bundan sonra maaşları asgari ücret seviyesinde sigorta prim ve stopaj gibi vergilerini devlet tarafından karşılanacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Her muhtar devletin güvencesinde olacaktır. Parası olsun olmasın. Silah vergisi vardı, onu da dikkate aldık. Antalya'da muhtarlar bir şey gündeme getiriyor, Cumhurbaşkanımız duyuveriyor hemen muhtarlara müjdeyi verdi. Hani muhtarlık kapanıyordu ne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öyle söylüyor. Diğer tarafa gidiyor televizyona çıkıyor, onun rakibi Yalova Milletvekili lokantaları kapatılacaklarmış. Kim kapatacak da kapattıracağız. Öylesine uyduruyorlar ki. Türkiye güçlendikçe hep birlikte güçleneceğiz. Türkiye'nin büyümesine hep birlikte katkı sağlayacağız. Geleceğimizden emin olalım" ifadelerine yer verdi.



"İKİ SİSTEM OLMAZ"



Türk insanının çalışkan olduğunu sadece ayağındaki prangaları kırması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kedimize ve devletimize güvenimizin tam olması lazım. Ne zaman hamle yapsak, 'dur bakalım', ne zaman mesafe katetsek kargaşa. Milletin seçmediği aktörler devreye giriyor. Kriz üstüne kriz. Biz bunları hak ettik mi, milletin ne suçu var. Bizde neden istikrar yok. Demokrasinin güçlü olabilmesi için sistemimizin net olması lazım. İki sistem olmaz, idarenin başına bir kişi olur. İki kişi aynı işi yaparsa kavga olur. Aile şirketleriniz var, kurumsallaşan büyür. Kurumsallaşmayan aile şirketlerinin yüzde 90'ı batıyor. Kimin görevi ne yapacağı belli olmazsa ülke de böyle battı battı. 50 tane banka battı. Son 15 yılda hiç banka battı mı? Bankacılar tefeci mantığıyla çalışamaz. Ama bizim bugün Türkiye'de yaptığımız en önemli şeylerden biri kredi kefalet fonları ile esnaf ve işletmelerimizi kefil aramamadan ipotek aramaktan kurtardık. Riski devlet üstleniyor" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU OKUSA EVET DER"



"Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem başbakanlık sistemi birlikte gitmez" diyen Çavuşoğlu, "Geçmişte kavgalar çok oldu. 15 yıldır kavga olmadıysa Sezer'e sabretmemizdir. Kolay olmadı. Ülkemizin geleceği için sabrettik. Kılıçdaroğlu ne güzel söyledi. Okumamış galiba, yarın Cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka patiden çok büyük kriz olur, o yüzden hayır diyorum. Ah Kılıçdaroğlu ah. Bir anlasan bizim Türkiye için neler yapmaya çalıştığımızı, bir okusan, baştan sona okusun büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu'da evet diyecek. Bir kere okusun, korkuyor. Okurlarsa içine girerlerse inanarak anlatamazlar" ifadelerine yer verdi.



"PARTİ ARAÇTIR"



Vatandaşın geleceğini düşünen herkesin Türkiye'nin geleceğinin başkanlık sisteminde olduğunu söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Partili olmak tarafsız olmamak anlamına gelmez. Partiler araçtır. Seçildikten sonra tarafsız olacaksınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hizmet ederken partizanlık yapmayın yaparsanız affetmem" sözü var. Çünkü hizmet halka gider" diye konuştu.



"HALKIN KOALİSYONU OLACAK"



Bu sistemde sistemi netleştirip, koalisyonları engelleteceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Geçmişte koalisyonların faturası ağır oldu. Tekrar seçim tekrar koalisyon. Bu koalisyonlar olmasaydı, 40 bin doların üzerinde olurduk. Zenginliğimiz heba oldu gitti. Koalisyon olacak mı, olmayacak mı diye bu dertlere düşmemize gerek yok. Vatandaş yüzde 51'le hükümeti kuracak. Vatandaş seçimle iş başına getirecek, hükümeti kuracak. Halkın koalisyonu olacak" dedi.



"YALANI BİTMİYOR MÜBAREĞİN"



Hesap verilebilir bir sistemde tek adamlığın olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "5 seneden seneye vatandaşın huzuruna çıkılan yerde tek adamlık olmaz. Ama bu halkın huzuruna ömür boyu çıkacaksın anlamına gelmez. Parlamenter sistemde 20 kez başbakan olabilirsin, bir tek bizim partide olmazsın. Bizim partide 3 dönem kuralı var. Recep Tayyip Erdoğan kendisini ve arkadaşlarını kısıtlayan tek liderdir. Genel Başkanlık 3 dönem. Şimdi indir Kılıçdaroğlu'nu indirebilirsen. İndir başka bir partinin genel başkanını indirebilirsen. Kendi kendini sınırlayan adam diktatör mü, tek adam mı olur. Erdoğan, istişare etmeden hiçbir karar almaz. Yeni sistemde de milletin huzuruna iki dönem çıkabilirsin. Böyle sistemden tek adam olur mu? Bugün Türkiye tüm zorluklara rağmen yoluna devam ediyorsa, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olduğu için dik durabiliyor" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye'nin geleceğinde sistem öne çıkmalı şahıslar değil. Bu sistemde kendini düşünen Cumhurbaşkanı, bu sistemi öper başına koyar. Vatanını ve milletini düşünen her siyasetçi de esas önemli olan sistem der kendisini değil, sistemi güçlendirir. Yeni sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için var. Bu sistem Türkiye'nin sigortasıdır Recep Tayyip Erdoğan sonrası. Neden hayır için çalışanlar CHP özellikle. veya PKK veya Avrupalılar. Hayır için çalışıyorlar ne diyorlar, 'Atatürk olsaydı hayır' der. Atatürk'ün Nutuk'unda var. Sen nerden biliyorsun Atatürk'ün hayır diyeceğini. Niye Atatürk'ten geçiniyorsun, sen kimsin hem. Gazetelerine Almanya'da Avrupa'da başlık atıyorsun, 'Atatürk olsaydı hayır derdi' diye. Neden neden. Hayır için çalışanlar bu 18 madde üzerinden gitmiyorlar da yalan söyleyerek kampanya yapıyorlar. Ben utanmaya başladım. Kılıçdaroğlu'nu, görünce dinleyince vallahi utanıyorum. Bir genel başkan, bir siyaseti bu kadar yalan söyler mi? Dua ediyorum yalanı bitsin belki doğruyu söyler diye. Yalanında bitmiyor mübareğin bitmiyor. Çok zengin bir alanı var. Danışmanları da iyi çalışıyor galiba. İnsan biraz sıkılır. Neden bu 18 maddenin içine girmiyorsun."



MUHARREM İNCE'YE TEPKİ



CHP'lilerin Antalya'daki Ruslara giderek 16 Nisan'da evet çıkması durumunda farklı şeylerin yaşanacağını anlattığını aktaran Çavuşoğlu, Rus konsolosun endişeyle İl Başkanlığına geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Ruslara gidip durumu anlattık. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı acizleştiniz? Genel Başkan adayları var Muharrem İnce, yalanları artınca karşısındaki kişi dayanamadı. 'Göster bana kardeşim bu söylediklerini' dedi. Sağa sola baktı, 'Ben yanımda değişikleri getirmedim' dedi. Yine küstahlık yaptı ve 'Ben okusam halk burada anlamaz' dedi. Bunların bakışı hiç değişmedi, halk anlamaz, halkın kafası basmaz, halk cahil. Makarna verirsin oy alırsın diyor. Sen de iki kat makarna ver oy alabileceksen madem. Bir de Cumhuriyet elden gidiyor diyor. Cumhuriyet nereye gidiyor? Esas dertleri Cumhuriyet'in kendi tekellerinden gitmesi. O istiyor ki azınlık olarak çoğunluğu ben yöneteyim. Geçti bunlar, çalış, hizmet et, inandır milleti."



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, dünyanın neresinde olursa olsun Bakan Çavuşoğlu'nun Antalya'nın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini dile getirdi. İdeoloji partisi olmadıklarını dile getiren Sümer, "AK Parti hizmet partisidir. Proje ve hedeflerimizle hizmet siyaseti ile geldik Siyaset yeninden şekillenecek. 16 Nisan bu ülke için yeni bir milat. 18 maddede asıl değişiklikle istikrar ve çok başlılığın oradan kalkmasıdır. Milletimizin desteğiyle inşallah başkanlık sistemini hayata geçireceğiz. 16 Nisan'da istikrarı kalıcı hale getireceğiz" dedi.



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Rusya ile yaşana uçak krizinin ardından yaşanan sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü belirtti.



Ukrayna ile vizesiz seyahat ve Rus krizinin çözülmesinin ardından Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Dere, hükümet tarafından esnafın sorunlarının çözülüp, taleplerinin dikkate alındığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Dere, Bakan Çavuşoğlu'na plaket takdim etti.



