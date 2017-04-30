Ormanda yaşayan tüm hayvanlar, Şempanze Uzunkuyruk'un yalanlarından ve yaramazlıklarından bıkmıştır. Her seferinde ağlayıp, sızlayıp Aslana kendini affettirir. Ta ki Aslan'ın hazinesine göz dikene kadar. Bütün arkadaşları birbirine düşürmeye kalkınca işler değişir. Kral Aslan, Dikkulak Tavşan ve Bilge Baykuş ona bir ders vermeye kararlıdırlar.





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : AKS Sincap Çocuk Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ankara Komedi Sahnesi Antares Sanat Merkezi Antares AVM Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No: 1



Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Yalancının Mumu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır