Yalancı Bahar' Fıstık Üreticilerini Kaygılandırdı

SİİRT'te, bu yıl yağış olmaması ve kış aylarının kurak geçmesi fıstık üreticilerini kargılandırırken, havaların güneşli olmasının etkisiyle bazı fıstık ağaçları 'tohum açtı.' Üreticiler, "Havaların çok güzel gitmesinden ötürü fıstık ağaçları tohum açması bizler için sıkıntılı. Şayet bir don olur ise fıstık ağaçlarının açtığı karagöz yani tohumu yok edecektir" diye konuştu.



Güneydoğu'da kış mevsiminin bu yıl geçen yıllara oranla kurak geçmesi özellikle fıstık üreticilerini kaygılandırdı. Siirt merkezde fıstık bağları olan birçok üretici, kış ayının geçen yıla oranla kötü geçtiğini ve fıstık bağlarında bulunan ağaçların yağmur ve kar görmemesinden dolayı büyük risk yaşadıklarını dile getirdi. Fıstık bağlarında inceleme yapan Siirt Fıstık Üreticileri Başkanı Şuayip Aslan, yakın zamanda yağış olmaması halinde fıstık bağlarında büyük zarar görüleceğini söyledi. Batı illerinde aşırı derece kar yağdığını dikkat çeken Aslan, ancak Siirt'te ise, yalancı baharın yaşadığını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bu sene çok az yağış var. Çiftçilerimiz her ihtimale karşı fıstık bağlarına gübresini döküyor. Yağış olmazsa çok ciddi bir risk alıyoruz. Çünkü, bu yıl kuraklık var. Havaların çok güzel gitmesinden ötürü fıstık ağaçları karagöz açması bizler için sıkıntılı. Şayet bir don olur ise fıstık ağaçlarının açtığı karagöz yani tohumu yok edecektir.Bu yıl gerçekten iklim olarak çok değişik bir iklim yaşıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi bir risk vardır. İnşallah yağış gelir, ciddi bir don bundan sonra olmaz. Zaten geçen sene periyodis yani 'bir yıl verim verin, bir yıl vermez' yılıydı. Bu sene de böyle bir şey yaşarsak çiftçinin bu yükün altından çıkması imkansızdır."



"BU YIL GİBİ KURAK BİR İKLİM YAŞAMADIK"



Siirt'te bir çok fıstık ağacının fıstık tohumu açtığını belirten fıstık üreticisi Yunus Aslan ise, "20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Ama bu yıl gibi kurak bir iklim yaşamadık. Türkiye'nin her tarafı yağmur, kar fırtına ile boğuşurken burada ne yağmur ne de kadar hiçbir şekilde yağmadı. Çiftçilerin çetin bir yıl geçireceği kesin. Şu anda yaşadığımız yalancı bir bahardır. Ağaçların yalancı baharı yaşıyor. Tomurcuklar erken açtı olası bir don tehlikesiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.



- Siirt