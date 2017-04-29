Yalancı Aranıyor
Yalancı Aranıyor, siyaset dünyasındakilerin, yalan söyleme sanatı ile kol kola hareket ettiğinde, ne denli gülünç durumlara düştüğünü gösteren, nefes kesen bir komedi.
Yalancı Aranıyor, siyaset dünyasındakilerin, yalan söyleme sanatı ile kol kola hareket ettiğinde, ne denli gülünç durumlara düştüğünü gösteren, nefes kesen bir komedi.
Yazan: Dimitri PSHATAS
Çeviren: Panayot ABACI
Rejisör: Murat ATAK
Kostüm Tasarımı: Tülay KALE
Işık Tasarımı: Ali Rıza TEKİN
Mekan Tasarımı: Berna KAFKAS
Oynayanlar
Zafer ERGÜL
Yalçın ÖZEN
Umut BAZLAMA
Serkan SEZGİN
Emir Murat İZCİ
M.Özgür ONAN
Bilge CEZAYİRLİOĞLU
E.Savran PERK AKYOL
Çiğdem ALTUĞ SERTOĞLU
Ecren CAN SERİM
Ezgi COŞKUN
Berkay Osman GÖKÇEK
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı
Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Yalancı Aranıyor
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır