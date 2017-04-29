Yalancı Aranıyor, siyaset dünyasındakilerin, yalan söyleme sanatı ile kol kola hareket ettiğinde, ne denli gülünç durumlara düştüğünü gösteren, nefes kesen bir komedi.







Yazan: Dimitri PSHATAS



Çeviren: Panayot ABACI



Rejisör: Murat ATAK



Kostüm Tasarımı: Tülay KALE



Işık Tasarımı: Ali Rıza TEKİN



Mekan Tasarımı: Berna KAFKAS



Oynayanlar



Zafer ERGÜL



Yalçın ÖZEN



Umut BAZLAMA



Serkan SEZGİN



Emir Murat İZCİ



M.Özgür ONAN



Bilge CEZAYİRLİOĞLU



E.Savran PERK AKYOL



Çiğdem ALTUĞ SERTOĞLU



Ecren CAN SERİM



Ezgi COŞKUN



Berkay Osman GÖKÇEK



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı



Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yalancı Aranıyor



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır