Yalancı Aranıyor

Yalancı Aranıyor, siyaset dünyasındakilerin, yalan söyleme sanatı ile kol kola hareket ettiğinde, ne denli gülünç durumlara düştüğünü gösteren, nefes kesen bir komedi.

Yalancı Aranıyor

Yalancı Aranıyor, siyaset dünyasındakilerin, yalan söyleme sanatı ile kol kola hareket ettiğinde, ne denli gülünç durumlara düştüğünü gösteren, nefes kesen bir komedi.

 

Yazan: Dimitri PSHATAS

Çeviren: Panayot ABACI

Rejisör: Murat ATAK

Kostüm Tasarımı: Tülay KALE

Işık Tasarımı: Ali Rıza TEKİN

Mekan Tasarımı: Berna KAFKAS

Oynayanlar

Zafer ERGÜL

Yalçın ÖZEN

Umut BAZLAMA

Serkan SEZGİN

Emir Murat İZCİ

M.Özgür ONAN

Bilge CEZAYİRLİOĞLU

E.Savran PERK AKYOL

Çiğdem ALTUĞ SERTOĞLU

Ecren CAN SERİM

Ezgi COŞKUN

Berkay Osman GÖKÇEK

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Yalancı Aranıyor

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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