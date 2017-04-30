Yakutiye Gençlik Merkezinden Çocuklara Teog Hediyesi

Geçtiğimiz hafta için TEOG'da ter döken minik yüreklere Kandilli Kayak Merkezi'nde eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. 'Anadolu'nun Manevi Kandilleri' projesi kapsamında kamp ateşi yakan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Anadolu'nun Manevi Kandilleri projesi kapsamında ortaokul öğrencilerini 3 günlük kampa aldı.



Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Tesislerinde Cuma gününden itibaren başlayan kampa Yakutiye Gençlik Merkezinin pilot okulları olan yaklaşık bir yıldır gönüllü gruplarıyla TEOG hazırlığı ile kitap okuma halkalarına katılan ve sportif etkinlikler yaptıkları öğrencileri dahil etti.



Aralarında ortaokul 8. Sınıfta eğitim gören ve TEOG sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirme adına yapılan kampta sportif etkinliklerin yanı sıra, takım oyunları ile çocukların grup çalışmalarına uyum sağlamaları hedeflenmekte.



Dini İlimler Akademi kapsamında dini değerler hasbihali yapılmakla birlikte Sosyal bilimler Akademisi kapsamında Yakın tarih hasbihalleri ile çocukların manevi gelişimine ve milli şuur ve tarih bilincine katkı sunmayı hedeflenen kampın son gecesinde yakılan kamp ateşiyle Erzurum türküleri söylendi ve halaylar çekilerek eğlenceli bir kapanış gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da yaklaşık 1 yıldır pilot ortaokullarımız olan 50. Yıl Ortaokulu ve Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ile bu kampı gerçekleştirmenin mutluluk verici olduğunu belirterek çocuklara damla misali dokunuşlarının büyük etki yarattığını bu süreklilik sayesinde projelerinin çok verimli olduğunu belirtti.



Pilot okullarının idarecileri olan 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu'na ve Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muammer Bostancı'ya teşekkür eden Yılmaz, genç dinamik heyecanlı idarecilerle çalışmanın başarıyı getirdiğini sözlerine ekledi.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise yaptığı açıklamada Yakutiye Gençlik Merkezi, Ortaokul çalışmalarıyla ülke genelinde yankı oluşturarak büyük iş başarmıştır. Çocukların yüreklerine dokunabilen, onların dertleriyle dertlenebilen gençlik Yakutiye Gençlik Merkezi gençlik çalışanlarına teşekkürlerini ileten Taşkesenligil insan odaklı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM