Yakutiye "En İyi İlçe Belediyesi" Seçildi

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), Türkiye genelinde 150 belediye arasında yaptığı araştırmada, Yakutiye Belediyesini, Doğu Anadolu Bölgesi'nin "en başarılı ilçe belediyesi" seçti.



Reel veriler ile bilimsel kurul tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, belediyelerin sosyal hizmetleri, halkın gelişmişlik oranına katkısı, eğitim ve yaşam standartları göz önüne alınarak yapıldı.



İNGEV Başkanı Vural Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçelerin performanslarını nesnel olarak ölçen bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Reel veriler ışığında bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Çakır, bu çalışma ile ilçelerin geleceğe yönelik yatırımlarına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.



Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ise araştırmada sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Korkut, şunları ifade etti:



"Sonuçları yaptığımız hizmetlerin yansıması olarak görüyorum. Yakutiye Kent Meydanı, İstanbul Kapı, Hacıcuma, Taş Mescit, Narmanlı gibi kentsel dönüşüm projelerimiz ile insanlarımızın yaşamına dokunuşlar yaptık. Bunlarla birlikte parklar, mesire alanları ve sosyal belediyeciliğin diğer alanlarda yaptığımız çalışmalar da halkımızın gönlünde yer tutmuştur. İnşallah daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe için elimizden gelen gayreti sürdürmeye devam ettireceğiz."