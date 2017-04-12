Yakuplu'ya Kültür Merkezi Geliyor

Yakuplu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu'ya kapsamlı bir kültürü merkezi kazandıracaklarını, çok yakın zamanda temel atma gününü açıklayacaklarını müjdeledi.



İlçe genelinde site ve apartman ziyaretlerinde bulunarak ilçe halkıyla bir araya gelen, talep ve şikayetleri dinleyerek çözüm bulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin yakın çevresini ilgilendiren hizmet ve projelerle ilgili de bilgilendirmelerde bulunuyor. Son olarak Yakuplu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret esnasında Yakuplu ve çevresinin fotoğrafını çekerek yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu'ya Kültür Merkezi başta olmak üzere Aile Hekimliği, Sosyal Tesisler, İlkokul, Ortaokul, Cami ve taziye evleri kazandıracaklarını müjdeledi.



Yakuplu Kültür Merkezi'nin temeli yakında atılıyor



Yakuplu mezarlığının alt kısmında belediyenin yarı hissesine sahip olduğu araziyle ilgili diğer yarısını da belediye arazisine dahil etmek için firmayla son aşamaya geldiklerini belirten Başkan İmamoğlu, "O arazide Yakuplu Kültür Merkezi'nin temelini atacağız. İçerisinde çok amaçlı salondan eğitim dersliklerine, kapalı pazar yeri ve kapalı otopark alanına varıncaya dek birçok fonksiyon olacak. Temel atma gününü çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.



"Yakuplu'ya nitelikli bir cami kazandırıyoruz"



Bir diğer proje olan Hasırcılar Mevkii'nin arka alanında yer alacak cami projesini olgunlaştırdıklarını kaydeden İmamoğlu, "Cami inşamıza çok hızlı bir şekilde başlıyoruz. Nitelikli bir camiyi o bölgede hizmete alacağız. Evlat Cami ve bu yapacağımız caminin altında taziye evlerimiz de olacak" dedi.



Yakuplu'ya bir okul daha geliyor



Yakuplu'da büyük bir ihtiyaç olan okul ihtiyacı konusunda, inşasında sona yaklaştıkları Cevat Güleç Ortaokulu ve yeni kazandıracakları İlkokul konusunda da bilgiler veren Başkan İmamoğlu, "Yakuplu okul yapmakta, yer bulmakta zorlandığımız bir alan. Bu tür yerlerde vatandaşın yerini almak zorunda kalıyorsunuz. Yakuplu'ya kazandırdığımız ortaokul arazisini bağışla aldık. Yine bitişiğindeki ilkokul arazisini de kayıtsız şartsız aldık. Orada da 18 derslikli bir ilkokulun temelini atacağız. İki okulumuz da yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Böylece çocuklarımız zor şartlarda eğitim görmekten kurtulacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL