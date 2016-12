Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Yakut 2017'de Yapı Sektöründe Büyüme Öngördü

ZEMİN kaplama sektörünün önemli markalarından Yaktaş, Levent Showroom'unda mimarlar, tasarımcılar ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarının katılımıyla erken yeni yıl partisi yaptı. Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut, 2017 yılında yapı sektörünün büyümeye devam edeceğini müjdeledi. Yakut, Yaktaş olarak kendilerininde yüzde 20 büyüme hedeflediklerini belirtirken sektörde daha çok rol alacaklarını bildirdi.



Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut, 22 yıldır sektörde yer aldıklarını söyleyerek muşambayla başlayan yer döşemesinin artık teknik şartnamelere yazılan bir ürün haline geldiğini belirtti. Yakut, her sene Türkiye'de yapıların 1.5 milyon metrekaresinde yer aldıklarını ifade ederek "Yaktaş, 22 senedir Türk yapı sektöründe yer alan önemli bir firmadır. Gerflor markasıyla Türk inşaat sektöründe ve mimarlarla ortak bir rol almaktayız. İnşaat sektörü Türkiye'de son beş senedir hızla ivme almakta, gelişen Türkiye'de sadece inşaatın değil sanayinin de aynı anda gelişmesini bizde ilke olarak hedeflemiş bulunmaktayız. Türkiye'de muşamba adı altında 20 sene önce başlayan hikaye şu anda ticari vinil pazarı adı altında, mimarların teknik şartnamelere yazdığı ve Türkiye'nin her mekanında kullanılan lokomotif bir ürün haline gelmiştir. Gerflor, Türkiye pazarında her sene 1,5 milyon metrekare civarında otellerden, restoranlara, alış veriş merkezlerinden, bankalara, hastanelere, üniversitelere, spor salonlarına kadar kullanılan bir ürün gamı sunmaktadır. Bunu daha da ileri götüreceğimize ve Türk inşaat sektöründe daha çok rol alacağımıza inancımız var" dedi.



HEDEF ZİRVE



2017 yılında ki hedeflerinden de bahseden Yakut şunları söyledi; "Aslında çok daha iyi geçecek bir yılı yüzde 51 gibi hedeflerle kapatıyor firmalarımız. Bizimde hedeflediğimiz rakamlardan bir şaşma var ama bu şaşmanın 2017 senesi içinde devletimizin göstermiş olduğu teşvik programları ve bazı ekonomik önlemlerle kapatacağımızı düşünüyorum. Bu seneyi yaklaşık 21 milyon Euro bir ciro ile kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl için ise yüzde 20 bir büyümeyi hedefliyoruz . Şunu da belirteyim; yapı sektörü lokomotif bir sektördür.2017 yılında yapı sektöründe hak eden şirketlerin öne çıkacağını düşünmekteyim. 2017 yılında daha güzel günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Türkiye sıralamasında hedefimiz 2017'de zirve olacaktır."



TERCİH NEDENİ HİJYEN



Zemin kaplamasında Gerflor markasının öne çıkma nedeninin hijyen olduğunun altını çizen Yakut, sözlerine şöyle devam etti,"Gerflor'un öne çıkmasının nedeni hijyendir. Diğer ürünlerden farklılığımız antibakteriyel ve hijyen konusunda kolay temizlenebilme özelliği ile dekoratif olabilmesidir. Dünya sıralamasında Gerflor ilk iki sıradadır. Türkiye pazarında Fransızlarla ortaklığımız devam etmekte ve bunu da bir üretimle taçlandırmak istemekteyiz "



YENİ YILA UMUTLU GİRDİLER



Zemin kaplama çözümleriyle Türk yapı sektörünün en önemli projelerinde mimarların yanında olan Yaktaş Levent'teki yeni showrom'unda Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut'un ev sahipliğinde Yeni Yıl Partisi gerçekleştirdi. Yakut yılbaşı partisinde sektörle buluşmak istediklerini kaydederek, "Biz de beraber yürüdüğümüz dostlarımızla mimarlarımızla beraber ortak bir motivasyonla 2017'ye girelim istedik" dedi.



Ünlü DJ David Şaboy'un canlı performansı eşliğinde muhteşem bir gecenin yaşandığı özel davete Yaktaş üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Sinan Kuran, Levent Çırpıcı, Mahmut Kefeli, Rıfat Baltaog'lu, Atilla Anlı ve İskender Dilek gibi Türkiye'nin önde gelen mimarlık şirketlerinden ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış isim katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenceli müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren konuklar, yeni yıl heyecanını da birlikte yaşadı.Yakut, DJ kabinine girerek konuklarını eğlendirdi.



