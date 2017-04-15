Yakıt Tankına Düşen Kediyi Itfaiye Kurtardı - Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın yakıt tankında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde bir binanın ısıtması için kullanılan yakıt tankına giren kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler üzeri fuel oil olan kediyi bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası çıkardı. Kedi sahibine teslim edildi.