Yakıt Dolu Tanker Tır'a Arkadan Çarptı; 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki tankerin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada araç içinde sıkışan 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yakup Şahin (45) yönetimindeki 43 EA 210 plakalı yakıt dolu tanker, Bozüyük-Bilecik karayolu üzerinde seyir halindeyken, önünde seyir halindeki sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 42 AD 667 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan tanker sürücüsü sıkıştığı yerden Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Öte yandan, kaza sonrası kısa sürede olay yerine intikal eden Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri yakıt dolu tankerin alev almaması için soğutma çalışması yaparak olası büyük bir faciayı önledi. - BİLECİK