Yakıt Deposundan Uyuşturucu Çıktı

Kayseri'de durdurulan otomobilin yakıt deposunda 8 kilo 610 gram esrar bulundu.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas Caddesindeki kontrol noktasında durumundan şüphelenilen iki otomobil durduruldu.



Yapılan aramada araçlardan birinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Emniyetin otoparkına çektirilen aracın yakıt deposunda paketler halinde gizlenmiş vaziyette 8 kilo 610 gram esrar ele geçirildi.



Araçlardaki M.K, M.Y, Z.A, İ.K. ve G.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.