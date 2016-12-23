Yakıt Deposunda Uyuşturucu Sevkiyatı

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 kilogram esrar ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında S.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.



"Manas" adlı narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 kilogram esrar ele geçirildi.



Sürücü ve otomobilde bulunan İ.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.