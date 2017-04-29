Yakışıklı Popçu Cem Belevi, Oyuncu Zehra Yılmaz ile Yakalandı
Yakışıklı popçu Cem Belevi, Ayşe Hatun Önal ile ayrılmasının ardından güzel oyuncu Zehra Yılmaz ile yakalandı. Gazetecileri görünce "arkadaşız" diyerek klişe bir açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal ile ilişkisi jet hızıyla biten Cem Belevi, önceki akşam oyuncu Zehra Yılmaz ile yakalandı. Belevi, gazetecilere "Zehra arkadaşım" dedi.
FLAŞLAR PATLAYINCA MEKANDAN APAR TOPAR KALKTILAR
Cem Belevi, önceki akşam oyuncu Zehra Yılmaz'la objektiflere takıldı. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikili, flaşların patlamasıyla mekandan apar topar çıktı. Panik oldukları gözlenen çiftten Belevi, "Zehra çok eski arkadaşım. Düşündüğünüz gibi bir durum yok. Hasret giderdik" şeklinde konuştu.
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