Yakışıklı Oyuncu Berk Oktay: Milliyetçiliğimi Gizleyecek Değilim

Fox'ta geçen hafta başlayıp çok konuşulan dizi 'Savaşçı'nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay, dizideki karakterine yönelik röportaj verdi. Oktay, "Milliyetçiliğimi saklayacak değilim" diyerek adeta ülkücüleri mest etti.

"ÜNİFORMALARI GİYİNCE VATAN SEVDAMIZ DIŞARI YANSIDI"

Ünlü oyuncuya "bu rol size çok oturdu" denilince Oktay, "Evet sanki uzun zamandan beri bu rolü bekliyormuşum. Vatanseverliği tavan yapmış kişiler olarak o üniformaları giyince içimizdeki vatan sevdamız dışarı yansıdı. Çünkü normal hayatımda da milli duygularımı hep çok coşkulu yaşayan biriyim. Bu rol bana gelmeden önce teaserını izledim. İçimden böyle bir işte olayım demiştim. Bir hafta sonra rol geldi. Çok sevindim. İsimsiz kahramanların hayatlarına ışık tutmak çok heyecanlı.



DİZİ İÇİN HEM MENTAL HEM DE SAHA EĞİTİMİNDEN GEÇMİŞLER

"'Savaşçı' dizisi için eğitim aldınız mı?" sorusuna Oktay şöyle cevap verdi: Hem mental hem de saha eğitiminden geçtik. Bol miktarda yat-kalk-sürün yaptık. Dağ koşullarına adapte olmak için baya uğraştık. Özellikle mental eğitimlerde çok değişik duygular yaşıyorum. Dizide bir tim komutanını oynuyorum ve gerçek bir operasyon sırasında tim komutanı ölürse askerler nasıl davranır diye çok düşündüm. Eğitimler sırasında hem bir çok keskin bir emir komuta zinciri olduğunu hem de abi kardeş sınırı olduğunu gördüm. Çok ilginç bir durum.



"ROLDEN ÖYLE ETKİLENDİK Kİ GERÇEKTEN SAVAŞMAYA GİDECEKTİK"

Berk Oktay gerçek bir bordo bereli olmayı çok istediğini dile getirmesinin ardından şöyle devam etti: Helikopterle bir operasyon sahnesi çektik. Gerçekten çekim sırasında bütün mühimmatımızla 2,5 metreden aşağı atladık. O helikoptere bindikten sonra bütün arkadaşlarım ve ben öyle bir etkilendik ki "Elimizdeki silahları doldurun, götürün bizi savaşalım." dedik. Oynarken ben bu hissiyattayım. Bu yüzden gerçekten operasyona katılanların hangi duygularda olduğunu küçük küçük anladım.

"KİMSEDEN MİLLİYETÇİLİĞİMİ SAKLAYACAK DEĞİLİM"

"Tüm duygularınız ve fikirlerinizi açıkça yaşayan birisiniz. Hiç fikirlerinizi gizleme ihtiyacı duyduğunuz anlar oldu mu?" sorusuna ünlü oyuncudan ülkücüleri mest edecek yanıt geldi. Oktay, "Vatan sevdamı sonuna kadar söylerim hiç çekinmem. Çünkü bu siyasi bir şey değildir. Kimseden vatan sevdamı, milliyetçiliğimi saklayacak değilim. Göğsümü gere gere vatan millet sevdamı söylerim. Herkesin de söylemesi gerek." dedi.