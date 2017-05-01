Yakını gözaltına alınan çocuk gözyaşlarına boğuldu... Talimhane Caddesi'nden Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

Eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar halay çekti

Yakını gözaltına alınan çocuk gözyaşlarına boğuldu



İSTANBUL - Talimhane Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı. Eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar halay çekti. Yakını gözaltına alınan bir çocuk ise gözyaşlarına boğuldu.

Talimhane Caddesin'de toplanan bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. "Taksim Meydanı kapatılamaz" şeklinde slogan atan grup polisin tüm uyarılarına rağmen yürümeye devam etti. Pankart açarak sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından bazı eylemcileri gözaltına aldı. Eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren bazı vatandaş ile polis arasında tartışma çıktı. Bazı vatandaşlar ise eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki göstermek için halay çekti.

Öte yandan yakını polis tarafından göz altına alınan bir çocuk olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yakının yanına koşmaya çalışan çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

(MB- ÖY-