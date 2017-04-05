Yakındoğu Üniversitesi Deplasmanda Kazandı

Yakındoğu Üniversitesi, Eurocup Kadınlar finalinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bellona Abdullah Gül Üniversitesi'ni 73-69'luk skorla mağlup etti.

Yakındoğu Üniversitesi Deplasmanda Kazandı

Yakındoğu Üniversitesi, Eurocup Kadınlar finalinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bellona Abdullah Gül Üniversitesi'ni 73-69'luk skorla mağlup etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Jasmina Juras xx, Jelena Tomic xx, Vasiliki Tsaroucha xx

Bellona Agü: Wauters xx 10, Ayşegül xx 5, Dubljevic xx 7, Gray xxx 21, Şaziye xx 5, Sanders x 2, Mazic xxx 17, Wright xx 2

Başantrenör: Ayhan Avcı

Yakındoğu Üniversitesi: Eldebrink xx 4, Robinson xx 8, Vajda xx 3, Leuchanka x, Hollingsworth xx 7, Carson xx 5, Mc Bride xxx 19, Vandersloot xxx 25, Bahar xx 2

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 15 - 25 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

Devre: 37 - 39 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 52 - 58 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

(Turan Bulut /İHA)

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