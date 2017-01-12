Yakında Windows 10 Uzaklaşınca Kitlenecek, Windows 10 Dinamik Kilit!

Windows 10 bilgisayarınızdan uzaklaştığınızı anladığında ekranı kitleyecek!





Windows 10 Dinamik Kilit Özelliği sayesinde bilgisayardan uzaklaştığınızda PC'niz kendini kitleyecek.



Bilgisayarınız siz onun başından uzaklaştığında otomatik olarak kilitlense nasıl olur? Windows 10 yakında bu özelliğe sahip olacak.Windows 1o uzaklaşında kitlenecek yeni bir ekran kilidi sistemine sahip olacak.



Microsoft, işletim sistemi birinin makinadan uzaklaştığını tespit ettiğinde otomatik olarak bir PC'yi kilitleyen ve güvence altına alacak yeni bir Windows 10 özelliği üzerinde çalışıyor.



Özellik, Windows 10'un son test yapılarında Dinamik Kilit olarak etiketlenirken ve Windows Central, bunun Microsoft tarafından "Windows GoodBye" olarak adlandırıldığını bildiriyor.



Microsoft şu anda Windows 10 kullanıcılarının sadece yüzleri ile bir bilgisayarda oturum açmalarını sağladığı Windows Hello'da özel kameralar kullanıyor.

WinKey + L Otomatik Hale Geliyor!

Büyük şirketler, çalışanların boşta kaldıklarında makineleri kilitlemek için çalışanlarına winkey + L kombinasyonunu kullanmasını tavsiye eder; Ancak bu yeni özellik bu işlemi otomatik bir işlem haline getirecek.



Microsoft'un hareketsizliği nasıl algılayacağı tam olarak anlaşılamıyor, ancak şirketin Windows Hello uyumlu makinelerini kullanması veya boşta kalma etkinliklerini tespit edebilmesi ve buna göre makineyi kilitleyebilmesi mümkün gözüküyor.



Windows 10 Dinamik Kilit Ne Zaman Geliyor?



Microsoft, Dinamik Kilit'i Nisan ayında gelmesi beklenen Windows 10 Creators Güncelleştirmesinin bir parçası olarak sunmayı planlıyor.



TheVerge





http://www.teknotalk.com/windows-10-dinamik-kilit-52653/