Yakında Evler Sanal Olarak Döşenebilecek

Milliyetemlak.com Teknoloji ve Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eser Çelepçıkay, evleri sanal olarak döşeme şansının yakın gelecekte hayata gireceğini bildirdi.



Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre Çelepçıkay, dijitalleşen dünyada müşterilerin beklentileri ve taleplerinin değiştiğini kaydetti.



Bu her sektörü etkilediği gibi gayrimenkul piyasasını da değiştirerek, dijital dönüşüm süreci içine girildiğini aktaran Çelepçıkay, bu yenilenme ihtiyacının artık vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirdi.



Çelepçıkay, yeni dijital dinamiklere hakim olmak, aynı zamanda stratejik olarak bu gelişmeleri marka dünyalarına entegre etmenin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bunu her sektörde uygulanabilir bir iş modeli haline getirebilmek de sektörde yenilikçi ve dikkat çekici işlere imza atmanıza yardımcı oluyor. Güncellenebilen bakış açısı artık pozitif bir tercih nedeni değil, kesinlikle sahip olunması gereken bir yetenek." değerlendirmesinde bulundu.



Tüketici talep ve ihtiyaçlarını, hizmet ve ürün satmaktan öteye taşımaya karar veren markaların bunu sadece satma süreci olarak görmekten vazgeçtiğini, bir deneyime dönüştürmeye karar verdiğine dikkati çeken Çelepçıkay, bunun da güncellemeleri beraberinde getirdiğini anlattı.



Çelepçıkay, deneyime dönüştürme, zaman içinde markaları öne taşıyan bir adımken, şu anda herkesin izlemeye çalıştığı bir yol olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Global dünya bu konuda çok fazla yol aldı. Yerel piyasalarda da yeni yeni hareketlenmeler başlıyor. Örnek vermek gerekirse, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarıyla tanıştığımız bugünlerde, Milliyetemlak.com olarak sektörde bir ilki başardık ve gözlükle gayrimenkul gezme devrini başlattık. Ek olarak sadece gözlükle değil, masaüstü ve mobil site aracılığıyla da daha kaliteli ve 360 derece çekimden üstün bir deneyim sunuyoruz.



Artırılmış gerçeklikle birlikte kat planı, iç görünüm ve maket görünümle 4 farklı özel görüntüleme seçeneği sunan bu teknoloji, kat planlarının da tüm açılardan görülüp detaylı olarak incelenme şansı tanıyor. Böylece ilanlar daha net anlaşılabilir duruma geliyor. Bu teknolojiinin, sektör içinde çeşitli alanlara yayılacağını öngörüyoruz. Mesela evimizi sanal olarak döşeme şansı yakın gelecekte hayatımızda olacak. Ek olarak gayrimenkul projelerinin maketlerinde de benzer teknolojiyle gezme şansı sunulacak. Tüm bu kapsamda, teknolojiyi amaçlarımıza uygun hale getirip, doğru şekilde entegre etmek heyecan verici bir deneyim."