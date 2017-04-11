Yakın Dönem Romen Sineması Akbank Sanat'ta Devam Ediyor

Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında 18 Nisan Salı günü Gerisi Sessizlik, 22 Nisan 2017, Cumartesi günü ise Chuck Norris Komünizme Karşı filmleri Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

GERİSİ SESSİZLİK (Restul E Tacere)

Tarih: 18 Nisan 2017, Salı saat: 19.00

Yönetmen: Nae Caranfil

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104', Blue-ray

Romanya'nın 2009 Oscar adayı "Gerisi Sessizlik", 1911-12'de Rumen yönetmen Grigore Brezianu ve finans devi Leon Popescu "Romanya'nın Bağımsızlığı" konulu iki saatlik bir filminin yapılış öyküsünü yarı-kurgulanmış bir şekilde anlatıyor.

CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI (Chuck Norris vs Communism)

Tarih: 22 Nisan 2017, Cumartesi saat: 15.00

Yönetmen: Ilinca Călugăreanu

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta |

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104', Blue-ray

Amerikan filmlerinin ülkeye girişinin yasak olduğu Çavuşesku döneminde, VHS kasetlerin Romanya'da gizlice izlenmesi ve bunlara ilginç ve komik dublaj yapan Irina Nistor adlı çevirmen üzerine bir belgesel.

