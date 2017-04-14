Yakın Doğu Üniversitesi'ne, KKTC'de Coşkulu Karşılama - Lefkoşa

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'yü iki maçta da yenerek şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) coşkuyla karşılandı.



Yakın Doğu Üniversitesi'nin teknik heyet ve oyuncularına Ercan Havalimanı'na gelen vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundu.



Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurucu başkanı Suat Günsel, burada yaptığı açıklamada, elde edilen başarının Kıbrıs Türkü'nün sporda da çok iyi yerlere ulaştığının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Dün gece vatan ve millet aşkının bir tarifidir." dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edildi.