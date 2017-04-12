Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kupa Sevinci

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'yü iki maçta da yenerek şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Caferağa Spor Salonu'nda kupayı kazandıkları maçtan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi müthiş desteklediler. Maça iyi başlayamadık ama son periyotta istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçı hak ederek kazandık. Hem deplasmanda hem de iç sahada kazandık. Bu macera İstanbul Üniversitesi ile başlamıştı, Bellona AGÜ ile bitirdik. Bu kupayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına armağan ediyoruz." diye konuştu.



Bu sezon kazandıkları ikinci kupa olduğuna değinen deneyimli başantrenör, "Bu sezon önce Türkiye Kupası'nı kazandık, şimdi de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı müzemize götürüyoruz. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazandığımız için de Avrupa Ligi şampiyonu ile süper kupa maçları yapacağız. Bunlar gurur verici." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların görüşleri



Yakın Doğu Üniversitesi Kaptanı Bahar Çağlar, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.



Bellona AGÜ'ye karşı çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Bahar, "Çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettik. Sezon başından beri hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ydı ve bunu kazandık. Maça çok kötü başladık ama ikinci devrede kendi kimliğimize kavuştuk. Gerçekten çok iyi bir mücadele oldu." şeklinde görüş belirtti.



Kariyerindeki 3. Avrupa kupasını kaldıran Bahar, "Benim için çok büyük bir gurur. Türk kadın basketbolu için de çok önemli. Kadın basketbolunda Türkiye'ye gelen 3. Avrupa kupası oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Yakın Doğu Üniversitesi'nin genç oyun kurucusu Olcay Çakır da Türk kadın basketbolu adına tarih yazdıklarını vurgulayarak, "Söyleyecek çok fazla şey yok. Tarih yazdık. Bellona AGÜ'yü tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Biz de sonuna kadar savaştık ve kupayı sahamızda kaldırdık." diye konuştu.



Günsel: "Mutlu ve gururluyuz"



Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürecekleri için gururlu olduklarını belirtti.



Günsel, elde ettikleri başarıyı KKTC'ye armağan ederek, "Kupayı yavru vatana götürdüğümüz için mutlu ve gururluyuz. Buralarda olmak ve bu başarıları elde etmek tarifsiz bir mutluluk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne armağan olsun." ifadelerini kullandı.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona AGÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin mücadele ettiğini hatırlatan Günsel, şunları kaydetti:



"Yarı finalde 4 Türk takımı karşılaştı. Bu da Türk basketbolunun ne kadar ileride olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı gururluyuz. Bir Türk kupası gibi oldu. Kazanan biz olduk. Bellona AGÜ'yü de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İki üniversitenin finalde olması bambaşka bir güzellik."