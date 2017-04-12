Yakın Doğu Üniversitesi Kupayı Kaldırdı

Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi



Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Eyigüngör: "Oyuncularımıza helal olsun. Türkiye Kupası'ndan sonra bunu da getirdiler. Ben ve yönetim kurulum harika işler yapıyoruz, daha iyilerini de yapacağız, bunu da herkes görecek"



Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Kalaycıoğlu: "Sırada Türkiye Ligi Şampiyonluğu var"



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı.



Karşılaşmanın bitişiyle Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.



Maç sonrasında düzenlenen kupa seremonisinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi.



Şampiyonluk madalyalarını ise FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans takdim etti.



İkinci olan Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'ye ise madalyaları FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak tarafından verildi.



MAÇ SONU AÇIKLAMALAR



Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları, maç sonu yaptıkları açıklamada, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiklerini ve hedefledikleri kupaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.



Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu da, "Bu Avrupa'nın en büyük kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına armağan ediyorum. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Taraftarlarımıza ve büyük Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çok doğru yatırım yaptığımızı, Türkiye ve Avrupa kupalarını kazanarak gösterdik. İnşallah sırada Türkiye Ligi Şampiyonluğu var. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Kupası'nı kazandığımız için de Eurolegue Şampiyonu ile Süper Kupa finali oynayacağız. İnşallah onları da kazanacağız. Müzemizi kupalarla doldurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör de, "Oyuncularımıza helal olsun. Türkiye Kupası'ndan sonra bunu da getirdiler. Sırada inşallah Türkiye Ligi var. Bu oyuncular her şeye layık. Ben ve yönetim kurulum harika işler yapıyoruz, daha iyilerini de yapacağız, bunu da herkes görecek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Maçtan görüntüler



Maç sonrası sevinç



Kupa töreni



Oyuncuların açıklamaları



Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu açıklama



Başkanı Işık Eyigüngör açıklama



Detaylar



HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)



12.04.2017 - Haber Kodu : 170412228