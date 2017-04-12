FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı.



Caferağa Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın bitişiyle Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.



Maç sonrasında düzenlenen kupa seremonisinde Yakın Doğu Üniversitesi'ne şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi. Şampiyonluk madalyalarını ise FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans takdim etti.



İkinci olan Kayseri temsilcisi Bellona AGÜ'ye ise madalyaları FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak tarafından verildi.



Takım kaptanı Bahar Çağlar, seremonide Demirel'den aldığı kupayı büyük bir sevinçle havaya kaldırdı. Yakın Doğu Üniversitesi, kupa töreninin ardından sevincini Caferağa Spor Salonu'nu dolduran taraftarlarıyla paylaştı.