Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla Mcbride ile İmzayı Attı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, San Antonio Stars oyuncusu Kayla McBride ile sözleşme imzaladı.



WNBA takımlarından San Antonio Stars oyuncusu Kayla McBride, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı ile anlaştı.



Scorerguard pozisyonunda oynayan Kayla McBride, temmuz ayında oynadığı WNBA maçında sakatlanarak WNBA sezonunu kapatmıştı. Tedavisinin ardından takıma katılan Kayla McBride'a yapılan sağlık tetkiklerinde Kayla McBride'ın sakatlığının tamamen geçtiği belirlenerek, takım ile birlikte antrenmanlara başladı.



Kayla McBride: "Yeteneklerimi Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar kazanmak adına sergilemek için sabırsızlanıyorum"



İmza töreninde konuşan Kayla McBride, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sakatlığımı atlatıp tekrar sahalara dönecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak adına şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. İyi bir antrenör ve ekiple, ayrıca CourtneyVandersloot gibi iyi oyuncularla yan yana oynayacak olmamdan dolayı çok sevinçliyim. Türkiye'ye geldiğim ilk gün gittiğim Beşiktaş YDÜ Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi müsabakasında gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Çalıştığım hiçbir kulüpte bu kadar yöneticiyi tribünde görmemiştim. Onların tribünde bizi desteklemesi ayrı bir moral kaynağı olacaktır. Bu takımın çok profesyonel bir ekipten oluştuğunu biliyorum ve yeteneklerimi Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar kazanmak adına sergilemek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Haluk Nayman: "Mücadele ettiğimiz üç kulvarda da kupalara talibiz"



İmza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Nayman, "Kayla McBride, genç ve hırslı bir oyuncu. Bu sezon takım olarak zorlu mücadelelerde kazanmak için kaybetmeyi sevmeyen oyuncuları takımımıza katarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Büyük hedefler belirledik, mücadele ettiğimiz üç kulvarda da kupalara talibiz. Çok iyi savunma yapan ve keskin bir şütor olan Kayla McBride'ı transfer etmiş olmaktan mutluyuz. Takımımıza ve kendisine hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Yüksek atış yüzdesi ile dikkat çekiyor



1.80 m boyundaki 1992 doğumlu WNBA San Antonio Stars oyuncusu Kayla McBride, 2016 senesinde Nadezhda Orenburg takımı ile Euroleage finali oynadı. 2014 yılında WNBA Draft'ında 3. sıradan San Antonia Stars takımına seçildi. Üniversite yıllarında Notre Dame takımında şutörguard olarak oynadığı dönemde Kayla McBride, takımı ile birlikte 3 NCAA Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılında WNBA San Antonio Stars takımında 13,8 sayı, 2,8 ribaund ve 1,7 asist ortalaması ile oynadı. Rio de Janeiro'da 2016 yazında oynanacak Olimpiyat Oyunları için Amerikan Olimpik Kadın Basketbol Takımına (U.S. Olympic Women's Basketball Team) seçilen 25 oyuncu arasında yer alan Kayla McBride, 2016 yılında oynadığı Nadezhda takımında toplam 18 maçta 13,3 sayı, 3,6 ribaund ve 2,1 asist ortalaması ile maç başına 35,6 dakika parkede kaldı. Kayla McBride WNBA karşılaşmalarında takımında ortalama 30,4 dakika süre alırken, oynadığı 10 maçta 17,5 sayı, 3,7 ribaount, 2 asist ortalamalarını tutturdu. - İSTANBUL