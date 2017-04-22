Yakın Doğu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi: 83- 37

Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçtiSalon: CaferağaHakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Duhan KöyiçiYakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Eldebrink 11, Robinson 9, Bahar Çağlar 7, Sinem Ataş 2, Holingsworth 8, Gizem Başaran 11, McBride 16, Vandersloot 17,...

Yakın Doğu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi: 83- 37

Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

Salon: Caferağa

Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Duhan Köyiçi

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Eldebrink 11, Robinson 9, Bahar Çağlar 7, Sinem Ataş 2, Holingsworth 8, Gizem Başaran 11, McBride 16, Vandersloot 17, Emine Koç, Berfin Şatır

İstanbul Üniversitesi: Kardelen Gezgin 3, Meltem Topaloğlu 2, White 23, Neslişah Cora 3, Ayşe Okul, Eylül Minaz 2, Özlem Yenidünya, İrem Has 4, Müyesser Ceyda Domaç, Didem Nakaş

1. Periyot: 29-7

Devre: 44-19

3. Periyot: 66-29

İSTANBUL - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 83-37 yendi.

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