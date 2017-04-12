Yakın Doğu Üniversitesi, Fıba Kadınlar Avrupa Kupası'nın Sahibi Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi oldu



Yakın Doğu Üniversitesi 63 - Bellona AGÜ 58



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 73-69 kazandığı ilk maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyon oldu.



Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı oldu. Kupayı 2008-2009 sezonunda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı müzesine götürmüştü.



Yakın Doğu Üniversitesi'nin kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Türk takımlarının basketbolda elde ettiği 6. Avrupa kupası oldu.



Bu arada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yakın Doğu Üniversitesi-Bellona AGÜ maçını tribünden seyretti.



Salon Caferağa



Hakemler Andris Aunkrogers (Letonya), Sergei Beliakov (Rusya), Tanel Suslov (Estonya)



Yakın Doğu Üniversitesi Vandersloot 6, McBride 8, Carson 9, Robinson 6, Hollingsworth 16, Leuchanka 13, Bahar Çağlar 2, Eldebrink, Olcay Çakır 3



Bellona AGÜ Wright 12, Gray 16, Dubljevic 10, Sanders 12, Wauters 8, Ayşegül Günay, Mazic, Şaziye İvegin Üner



1. Periyot 12-25



Devre 24-33



3. Periyot 39-47



Beş faulle çıkanlar 34.52 Vandersloot (Yakın Doğu Üniversitesi), 39.40 Sanders (Bellona AGÜ)