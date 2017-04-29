Yakın Doğu Üniversitesi: 76-Beşiktaş: 62

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final İlk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona maçın hakimi olan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı maçı 76-62 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşektaş takımları 2 Mayıs Salı günü play-off serisinin ikinci maçında saat 18: 00'de karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL