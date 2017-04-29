Yakın Doğu Üniversitesi: 76-Beşiktaş: 62
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final İlk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş takımları karşı karşıya geldi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final İlk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona maçın hakimi olan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı maçı 76-62 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşektaş takımları 2 Mayıs Salı günü play-off serisinin ikinci maçında saat 18: 00'de karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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