Yakıcı alevlerin ya da dondurucu rüzgarların gücü artık sizinle

World of Warships'te önümüzdeki üç hafta boyunca elementlerin savaşı hüküm sürecek. 4 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlikte oyuncular ateş ya da su elementlerinden birini seçerek hem kendileri hem de aynı elementi seçen takım arkadaşları için değerli ödüller kazanma fırsatı elde edecek.

Kumandanlar temsil ettikleri elementlerin gücünü düşman gemilerini batırarak, savaşları kazanarak, karşı takıma bol bol hasar vererek, başarılar ve deneyimler elde ederek arttıracaklar.

Takımınızın kazandığı savaşlardan elde ettiğiniz oyun içi altınlarla Hediye Dükkanlarından alışveriş yapabilir, benzersiz gemi Kamikaze R dahil birçok değerli oyun içi eşya satın alabilirsiniz.

Ne var ki etkinlikle asıl sürpriz, World of Warships geliştirici ekibinden geliyor. Ekip, Elementlerin Savaşına en çok katkıda bulunan ilk 100 oyuncuyu tespit edip adlarını oyun tarihine yazacaklarını belirtiyorlar.