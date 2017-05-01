Yakalanacağını Anlayınca Uyuşturucu Hapları Yuttu

Karaman'da jandarma ekiplerine yakalanacağını anlayan bir kişi, avucundaki uyuşturucu hapları yutunca hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Demiryurt köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri 07 plakalı park halindeki otomobili incelemek üzere geldikleri sırada, aracın yanında bulunan 2 kişi hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Bu sırada şüphelilerden Z.P.'nin yakalanacağını anladığı sırada avucundaki uyuşturucu hapları yuttuğu fark edildi. Z.P.'nin yuttuğu haplardan dolayı ağzından köpüklerin çıkması üzerine olay yerine ambulans istendi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Z.P., midesi yıkandıktan sonra yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Gözaltına alınan S.P. ise 2 bin 274 uyuşturucu hapla birlikte İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(Mehmet Dağlı /İHA)