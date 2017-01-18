Yakakent'te Korkunç Kaza

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Erkut Öztürk'ün kullandığı 57 KD 715 plakalı otomobil, Yakakent çıkışında Asmapınar Kavşağı'ndan dönüş yapan Hasan Şahin (72) yönetimindeki 55 TH 932 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Sultan Şahin, Makbule Okur ve diğer otomobil sürücüsü Erkut Öztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yalılardan 88 yaşındaki Makbule Okur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili araştırmalar sürüyor. - SAMSUN