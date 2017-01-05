Yahyalı'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Yahyalı Milli Parklar Şefliği görevlileri, kar yağışı nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla doğaya yem bıraktı.



Ekipler, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında ve ilçe merkezi ile kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde, yaban hayvanları için 1 ton 100 kilo buğday, yonca, et, meyve artığı ve ekmek bıraktı.



Milli Parklar Şefi Fehmi Tığ, kurum olarak Aladağlar başta olmak üzere ilçenin çeşitli bölgelerinde yaban hayatı koruma adına yemleme yaptıklarını söyledi.



Hayvanların geçiş güzergahını daha önceden tespit ettiklerini ve yemlemeyi de buna göre yaptıklarını belirten Tığ, yemleme çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.