Yahyalı'da Rafting Rüzgarı Esti

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonasının Yahyalı-Zamantı Etabı tamamlandı.



Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesinin ev sahipliğinde, 06-09 Nisan tarihleri arasında U-19, Open (Açık Yaş) bay, Open (Açık Yaş) bayan R6 olarak düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayağında, 12 Kulüp ve 80 sporcu DRR, Sprint, H2H ve Slalom kategorilerinde kıyasıya yarıştı. 3 gün süren yarışların ardından Açık Yaş Bayan kategorisinde Ardeşen Belediyespor, Açık Yaş Bay ve U-19 Bay kategorilerinde ise Çaykurspor birinci oldu. Şampiyona sonrası Yahyalı Cumhuriyet Meydanında ödül töreni düzenlendi. Törene Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı, Federasyon Genel Sekreteri Sezai Sürücü, Güreş Federasyonu As Başkanı ve Çaykur Spor Kulüp As Başkanı Mahir Biber, Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akıllı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber, İlçe Jandarma Komutanı İsmet Bacacı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, daire müdürleri, oda başkanları, Gelişmekte Olan Spor Branşlarına Federasyonu temsilcileri, rafting hakemleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı, "Burada bizlere ilgi ve alaka gösteren kaymakamlığımıza ve belediyemize teşekkür ederim. Biz burayı sporcu olarak çok sevdik ve buraya bir hedef koyduk. 2019 yılında Rafting Avrupa Şampiyonası'nı Kapuzbaşı Şelalelerinde yapmak için yola çıkıyoruz" diye konuştu. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise yaptığı konuşmada, "Biz sizleri Yahyalı'da ağırlamanın ve uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere bunu yaşatan federasyon başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren Yahyalı'da rafting için startı verdik. Federasyon başkanımız 'Kapuzbaşı gibi bir değeri gördükten sonra, Avrupa Şampiyonası'nı burada yapmamak hiçbir neden yok' dedi. Ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Şampiyonaya katılan sporcularımıza başarılar diliyor, derece giren takımlarımızı kutluyorum. İnşallah ilçemizde de bir takımda kuracağız. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ'da konuşmasında turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Rafting Türkiye Şampiyonasını güzel bir şekilde nihayetlendiriyoruz. İnşaallah önümüzde güzel hedefler var. Başkanımız, 'Avrupa Şampiyonası neden burada olmasın' dediler. Kapuzbaşı'na hayran kaldılar. İnşaallah bu vesile ile Yahyalı'mızı hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Ödül töreninde şampiyonaya emeği geçenlere Kaymakam Çığ ve Başkan Öztürk tarafından Yahyalı Halısı ve kilimi hediye edildi.



Rafting Türkiye Şampiyonası Yahyalı - Zamantı Etabında 3 uluslararası, 12 ulusal, 14 bölgesel ve 2 aday olmak üzere 31 hakem görev aldı. - KAYSERİ