Yahyalı'da Mahalle Yollarındaki Düzenlemeler Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi yeni bağlanan mahallelerin yollarında düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.



Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Taşhan, Süleymanfakılı, Denizovası, Sazak ve Kuzoluk Mahallelerine ulaşımının sağlandığı yolun Göynük Mevkii'nde viraj düzenleme ve yol genişletme çalışması başlattı.



Yol çalışmasını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı açıklamada"Bizim belediye olarak görevimiz, yollar açmak, yolları güzelleştirmek ve rehabilite etmek. Bu yol Taşhan, Süleymanfakılı, Denizovası, Sazak ve Kuzoluk Mahallelerine giden önemli bir yolumuz. Bilindiği üzere HES, RES ve GES'te enerji üssü haline gelen Yahyalı'da, en fazla rüzgar gülü kurularak enerji üretilen yer bu bölgede. Burası yaz ve kış sirkülasyonu olan bir yol olduğu için, virajlar tehlike arz ediyordu. Şuan 2 km' lik bir güzergahta çalışmamız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze ben teşekkür ediyorum. Yolumuzu imar uygun şekline, 12 metre genişliğine getirmiş olacaklar. Göynük Mevkii diye bilinen bu bölgede modern tarım uygulaması ile elma üretimi de yapılıyor. Burası iyi tarımın uygulandığı bir bölge. Mutlaka bu yolun yapılması lazımdı. Tarımla uğraşan çiftçilerimize de, bu taraftaki mahallelerimizde oturan hemşehrilerimize de yolumuz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Başkan Öztürk ayrıca yolun tehlike arz eden noktalarına güvenlik bariyeri koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanına teşekkür etti. - KAYSERİ