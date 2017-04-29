Yahudi Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik Saldırıları

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da köy sakinlerine saldırması sonucu çıkan olaylarda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde, bir grup Yahudi yerleşimci, evine saldırdığı Filistinliyi darbetti. Bölgeye gelen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Askerler, Filistinlileri dağıtmak için kalabalığa plastik mermi ve gaz bombasıyla saldırdı.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, olayda yaralanan Filistinlilerden ikisinin darba maruz kaldığı, birinin ise plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.



Filistinli yetkililer, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin yaşadığı köylerin sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor.