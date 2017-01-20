Yahudi Yerleşimcilerin Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere ait tarlalara saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.



Nablus'a bağlı Kusra Beldesi Belediye Başkanı Abdülazim el-Vadi konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Yahudi yerleşimcinin Filistinli çiftçilerin, tarlalarına saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Vadi, çiftçilerin, tarlalarına saldıran Yahudi yerleşimcilere engel olduğunu, emniyet güçlerine teslim etmek üzere onları alıkoyduğunu ifade etti.



İsrailli ve Filistinli yetkililer tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde bulunan Yahudi yerleşimciler çoğu zaman, Filistinlilere ait mülklere saldırı düzenliyor.