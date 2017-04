Yahudi Yerleşimciler Bir Filistinlinin Aracını Yaktı

Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye ait aracı kundakladığı bildirildi.



Filistin yönetimi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bu sabah Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde bir Filistinliye ait aracı yaktığını söyledi.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın bir grup Yahudi yerleşimci tarafından ateşe verildiğinin açıkça görüldüğünü aktaran Daglas, İsrailli yetkililere "bu suçu işleyen yerleşimcileri derhal cezalandırmaları" çağrısında bulundu.



Daglas ayrıca yakılan aracın Mustafa Damidi isimli Filistinliye ait olduğu kaydetti.



İsrail Polis Sözcüsü Micky Rozanfeld ise konuya ilişkin soruya "olayın arka planını araştırdıklarını, henüz detayların belli olmadığını" söylemekle yetindi.



Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinin birkaç yüz metre ilerisinde "Yitzhak" isimli illegal Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.



Filistinli aile yanarak can vermişti



Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ev veya araçları zaman zaman Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanıyor. Kimi zaman can kayıpları ile sonuçlanan bu kundaklamaların en trajik olanı 31 Temmuz 2015 sabahı Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yaşanmıştı.



Yahudi yerleşimciler Duma beldesinde Filistinli bir ailenin evini ateşe vermiş, olayda 18 aylık Ali Devabişe adlı bebek yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede hayatını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurutulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kalmıştı.



Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklamak şüphesiyle on ay tutuklu kalan baş şüpheli 24 yaşındaki Meir Ettinger isimli Yahudi yerleşimci ise kısmi ev hapsinde tutulmak şartıyla 1 Haziran 2016'da serbest bırakılmıştı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise yarım milyona yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.